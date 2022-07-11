Пьяный рязанец сломал арт-объект в Сасове при попытке сфотографироваться

Пластиковые буквы не выдержали веса молодого рязанца. Фото: Типичное Сасово.

В Сасове пьяный рязанец сломал арт-объект с названием города при попытке сфотографироваться. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

В местную полицию обратился сотрудник администрации райцентра и сообщил, что ночью неизвестные личности повредили городскую достопримечательность – конструкцию «Сасово 95». В частности, арт-объект лишился двух букв «С».

Полицейские опросили местных жителей и установили предполагаемого виновника – им стал 19-летний житель Рязани, который приехал в райцентр в гости к приятелям. Хулигана задержали.

В беседе парень рассказал, что, будучи нетрезвым, захотел сделать фото на фоне городской достопримечательности. А чтобы кадр был хорошим, молодой человек решил взобраться на конструкцию, но она оказалась хрупкой, и пластиковые буквы сломались.

Хулиган в содеянном раскаялся и пообещал возместить ущерб в полном объеме.