На Куйбышевском шоссе рязанец на легковушке развалил светофор, а потом сбежал. Фото: ПУВР | Марина Орлова.

Вечером 9 июля в Рязани легковой автомобиль протаранил светофор на перекрестке. О происшествии сообщается в ПУВР.

«В 20:06 автомобиль врезался в светофор. Водитель скрылся с места аварии», - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, ДТП произошло на пересечении Куйбышевского шоссе и Южного переулка.

«Фото в ГИБДД отправила, кстати. И этот перекресток просто увешан камерами. При желании можно найти», - отметила автора фотографии Марина Орлова.

В настоящее время известно, что по факту случившегося полиция проводит проверку.

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