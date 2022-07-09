Стресс, духота и дьявол. Рязанский владыка объяснил, почему люди не переносят запаха ладана. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, почему некоторым людям становится плохо при посещении церкви, кто-то не переносит запаха ладана. Именно такой вопрос ему задали в эфире программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань».

«Иногда возникает нервное напряжение, стрессы, от того, что человек попадает в непривычную для себя обстановку... Что касается запаха ладана, то в советское время, когда у нас не было возможности делать хороший ладан, люди не имели возможности покупать его за границей, поэтому был он не очень высокого качества. Но сейчас в целом достаточно неплохой ладан», - ответил митрополит Марк.

Поэтому, по словам владыки, человеку становится плохо либо из-за духоты, стресса от новой обстановки либо дьявольского искушения.

«Когда он [дьявол] пытается нас напугать, и человек, далекий от святости, может оказаться легкой игрушкой в дьявольских руках. Это состояние может внести ему страх при дальнейших посещениях храма. Причины могут быть те или иные, но все равно, считаю, что бояться ничего не нужно», - подчеркнул владыка.

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