Для этого есть несколько причин. Зоолог рассказала, почему не доят свиней

Рязанский ученый назвала несколько причин, почему не доят свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанский специалист рассказала, почему не доят свиней. По словам старшего научного сотрудника Окского биосферного заповедника Надежды Панковой, для этого есть несколько причин.

«Во-первых, у свиньи, в том числе – дикой, молоко в вымени не накапливается, поросят она кормит так часто, как в соски поступает молоко. Свинью пришлось бы доить примерно каждые 15 минут, а не пару раз в день, как лосиху», - заметила кандидат биологических наук.

Кроме того, свинья кормит поросят лежа, поэтому доить в таком положении очень неудобно.

«Ну и в-третьих, молоко не супер на вкус, и не стоит того, чтобы бегать за свиньей с кофейными чашечками. Так что свиное молоко оставим поросятам», - заключила ученый-зоолог Надежда Панкова.

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