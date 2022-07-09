Только три недели дал Малков чиновникам на разработку концепции пешеходного маршрута в Рязани.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков дал три недели на разработку общей концепции пешеходного маршрута в Рязани. По его словам, это должно быть единое пространство, где все объекты максимально вписаны в ландшафт.

«Со скверами, благоустроенной территорией, продуманным функционалом и инфраструктурой, парковками. Нужно проработать все детали», - распорядился глава региона.

Поручение Малков озвучил 8 июля, когда осмотрел часть пешеходного маршрута от корпусов бывшего хлебозавода №1 до Лыбедского бульвара, который и станет главным местом будущего маршрута. По задумке чиновников, там должны быть велосипедные дорожки, на исторических домах информационные таблички, не будет заборов и так далее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!