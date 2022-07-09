Утром под Рязанью из Оки извлекли тело утопленника

Утром 9 июля под Рязанью обнаружили утопленника, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. По данным ведомства, тело мужчины в 09:55 извлекли из Оки в Рязанском районе водолазы спасательной станции. По всей видимости, трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания. По крайней мере именно там обнаружили труп.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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