Все бойцы железнодорожной бригады вернулись с Украины в Рязань живыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцы 34-й отдельной железнодорожной бригады (дислоцируется в Рыбном) вернулись с Украины в Рязань. Об этом сообщила первый зампред правительства области Анна Рослякова. По словам чиновницы, бойцы успешно выполнили боевые задачи.

«Все ребята вернулись живыми! Каждый из них - наш Герой», - написала Рослякова в telegram-канале.

Буквально днем ранее «КП-Рязань» рассказывала, что командира группы спецназа лейтенанта Руслана Усманова, погибшего на Украине, похоронили в Рязани (читать подробнее).

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