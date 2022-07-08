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Происшествия8 июля 2022 11:58

Серьезный пожар произошел в рязанском ТЦ «Победа» 8 июля

Возгорание сотрудники МЧС локализовали за 22 минуты с момента поступления сообщения о пожаре
Источник:kp.ru

Днем 8 июля произошел пожар в ТЦ «Победа», расположенном на 185-м км трассы М5 «Урал», сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Торговый центр находится недалеко от «Стройки».

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:18. Подразделения ведомства выдвинулись на место происшествия по повышенному номеру сложности, и уже спустя 22 минуты после сообщения локализовали пожар на площади 20 кв. метров.

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