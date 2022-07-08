Рязанца, нагло припарковавшегося в 40 метрах от пункта полиции, оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Сотрудники рязанской ГИБДД провели проверку по факту публикации в СМИ фотографий, на которых изображена иномарка, припаркованная на тротуаре.

«Госавтоинспекция установила, что 50-летний житель Кораблинского района, управляя автомобилем Toyota Camry, остановил машину на тротуаре, что является нарушением», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины инспекторы составили протокол и вынесли постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Отметим, что водитель бросил свою машину на тротуаре в сорока метрах от пункта полиции (читать подробнее).

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