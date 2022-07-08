На пяти улицах Рязани 8 июля отключат электричество

В пятницу, 8 июля, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка деревьев.

8 июля с 09:00 до 15:00 электричества не будет в поселке Канищево по следующим адресам:

- улица Ленпоселок, дом №35, дома №№38-73;

- улица Дорожная, дома №4а, №4б, №4в, №6а;

- улица Новая, дома №№1-5;

- улица Колхозная, дом №40;

- улица Интернациональная, дом №5.

Работы будет проводить МУП «РГРЭС».

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