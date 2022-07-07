В Рязани полицейские задержали 23-летнего парня с «синтетикой»

На запрещенные вещества у молодого человека указала собака. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани сотрудники ППС задержали 23-летнего парня, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские увидели ночью на улице Каширина молодого человека, который, казалось, был в состоянии опьянения. При общении он не смог внятно объяснить цель поздней прогулки, а по ряду признаков они предположили, что прохожий употреблял запрещенные вещества.

На место вызвали кинолога с собакой, указавшей, что у мужчины есть наркотики.

Патрульные обнаружили у него полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Эксперты-криминалисты установили, что в пакетике 1,27 граммов синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело.