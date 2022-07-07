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Экономика7 июля 2022 10:10

Завод «Рязцветмет» находится на грани остановки

Причина - в прекращении экспорта. Минпромторг не выдал ни одной лицензии на вывоз свинца
Источник:kp.ru

Завод «Рязцветмет» находится на грани остановки по причине прекращения экспорта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Минпромторг не выдал ни одной лицензии на вывоз металла, который нужен для оборонной промышленности. Из-за этого предприятие не может отгружать продукцию клиентам из «недружественных» стран.

Помимо рязанского завода похожие трудности испытывают «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. По словам источников издания, часть предприятий на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт. Крупнейший же в стране производитель вторичного свинца - подмосковный завод «Фрегат» на днях приостановил работу.