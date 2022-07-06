Сергей Собянин объяснил, почему доходы в Москве выше, чем в Рязани

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему столица живет лучше регионов. Свое мнение столичный градоначальник озвучил во вторник, 5 июля, в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Вопреки распространенному в народе мнению, что Первопрестольная забирает большинство налогов, Собянин не считает данную теорию правильной. По словам мэра, все регионы живут по одной формуле распределения, и Москва получает такую же долю, что и Рязань или Кострома. Различия в доходах жителей столичный градоначальник связал с производительностью труда – она в мегаполисе почти в пять раз выше, а также с возможностями, которые предоставляет большой город и которых нет на периферии.

- Не потому, что москвичи работают по 18 часов. Большой город дает другие возможности, и с этим ничего не сделаешь, - цитирует Собянина агентство ТАСС.

Мэр также добавил, что для развития города надо в первую очередь заботиться о человеке и создавать комфортную и благоприятную среду. В этом случае люди хотят инвестировать в город, что позволяет создавать новые рабочие места и налоги.