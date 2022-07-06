Дети врио губернатора Павла Малкова сбежали из ЦПКиО

6 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел в социальной сети «ВКонтакте» прямой эфир, в рамках которого ответил на вопросы жителей.

Один из вопросов касался состояния парков в Рязани.

Глава региона рассказал, что несколько дней назад был со своими детьми в ЦПКиО. Дети раскритиковали состояние парка, сказав отцу буквально следующее:

- Мы из парка сбежали. Там пойти некуда...

Глава региона удивился отсутствию в парке современных комфортных бесплатных площадок и выразил сомнения по поводу качества услуг на платных аттракционах.

- Не считаю его (парк - Ред.) объектом комфортной городской среды, - добавил Павел Викторович.

В качестве примера современного парка Павел Малков отметил Верхний городской сад на улице Ленина.