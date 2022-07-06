В Рязанской области шестеро приятелей обчистили сельхозтехнику на 10 млн рублей

Шестеро жителей Рязанской области подозреваются в серии крупных краж. Мужчины похищали оборудование с сельскохозяйственной техники, а после продавали добычу. Подробности дерзких преступлений рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Все началось в конце 2021 года. В полицию обратился директор одного из сельхозпредприятий Ряжского района и сообщил, что с принадлежащего организации трактора исчезло дорогое навигационное оборудование, а оросительная система лишилась 1000 метров медного кабеля. Полицейские возбудили уголовные дела и занялись расследованием.

С апреля 2022 года заявления в полицию возобновились – в этот раз о фактах воровства сообщали в разных районах области. В итоге полицейские вышли на двоих мужчин 35 и 44 лет из Спасского района, 52-летнего и 25-летнего жителей Пронского района, а также 31-летнего мужчину из Рязанского района и 33-летнего жителя областного центра. Подозреваемых задержали.

Выяснилось, что один из них, ранее судимый, затеял похищать навигацию и электронику с импортной сельхозтехники. На помощь мужчина привлек пятерых знакомых. Приятели проникали в запертые амбары, взламывая замки с помощью слесарных инструментов. Однажды позарились и на удобрения. В одном из ангаров, куда компания забралась за добычей, обнаружилась тележка с подкормкой для сельхозкультур.

При этом подельники соблюдали строгую конспирацию: на каждое дело выезжали на новом автомобиле, использовали рации и разведывали местность с помощью дронов.

Всего известно о восьми фактах краж. Почти всю добычу злоумышленникам удалось сбыть, изъяли только часть похищенного. В общей сложности ущерб составил около 10 млн рублей.