Денис Сидоров подал заявление о выдвижении на пост губернатора Рязанской области.

5 июля первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров подал в избирательную комиссию заявление о своем выдвижении на пост губернатора Рязанской области от КПРФ. Об этом сообщает региональное отделение партии.

Теперь лидеру рязанских коммунистов, депутату Рязанской областной Думы, необходимо будет собрать нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов с поддержкой о выдвижении его кандидатуры.

Напомним, выборы губернатора Рязанской области будут проходить в течение трех дней, с 9 по 11 сентября 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!