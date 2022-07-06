Сухостойные деревья в Наташином парке заменяют опоры ЛЭП

Рязанский парк таит опасность для людей. Коммунисты проинспектировали Наташин парк. Фото: РО КПРФ.

Часть деревьев, в том числе – сухостойные, заменяют опоры ЛЭП в Верхнем городском саду Рязани (Наташином парке) что также недопустимо. Это выяснилось во время инспекции депутата Рязанской облдумы Дениса Сидорова, депутатов Рязанской гордумы Дмитрия Иваничкина и Эвелины Волковой, а также первого секретаря обкома комсомола Евгения Морозова и члена бюро обкома КПРФ Юрия Кохова.

«Проверка показала, что в парке находятся несколько сухостойных и аварийных деревьев, которые носят опасный характер для жизни человека. Некоторые деревья заменяют опоры ЛЭП, что также недопустимо», - говорится в сообщении.

По факту нарушений Денис Сидоров направил депутатские запросы в администрацию Рязани.