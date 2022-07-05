СК не может установить личность мужчины, скелет которого обнаружили на окраине Рязани

Следователи Железнодорожного МСО Рязани продолжают проверку по факту обнаружения в ноябре 2021 года в садоводческом товариществе №1 «Рязсельмаш» (район Южный, 4) скелетированных останков мужчины. Личность человека до настоящего времени остается неустановленной.

Вместе с останками находилась одежда, в которых мог находиться погибший: розовая футболка, впереди застегивается на пуговицы; темно-синие брюки спортивного образца, ремень неопределенного цвета с этикеткой фирмы «Lee», зеленые кроссовки из синтетической ткани фирмы «Reebok» (размер обуви по европейскому стандарту 44).

Во время экспертизы восстановлен прижизненный внешний облик (выполнена реконструкция лица) и составлен словесный портрет погибшего.

Приметы: европеоидной расы, возраст 25-35 лет, рост 175-185 см, лицо овальной формы, лоб средней ширины, низкий, внешние уголки глаз опущены, нос средней ширины, длинный, искривлен, рот небольшой, подбородок треугольной формы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (910) 906-11-41.

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