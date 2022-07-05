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Происшествия5 июля 2022 15:12

СК не может установить личность мужчины, скелет которого обнаружили на окраине Рязани

Останки нашли в ноябре прошлого года, но о человеке до сих пор ничего неизвестно
Источник:kp.ru
СК не может установить личность мужчины, скелет которого обнаружили на окраине Рязани

СК не может установить личность мужчины, скелет которого обнаружили на окраине Рязани

Следователи Железнодорожного МСО Рязани продолжают проверку по факту обнаружения в ноябре 2021 года в садоводческом товариществе №1 «Рязсельмаш» (район Южный, 4) скелетированных останков мужчины. Личность человека до настоящего времени остается неустановленной.

Вместе с останками находилась одежда, в которых мог находиться погибший: розовая футболка, впереди застегивается на пуговицы; темно-синие брюки спортивного образца, ремень неопределенного цвета с этикеткой фирмы «Lee», зеленые кроссовки из синтетической ткани фирмы «Reebok» (размер обуви по европейскому стандарту 44).

Во время экспертизы восстановлен прижизненный внешний облик (выполнена реконструкция лица) и составлен словесный портрет погибшего.

Приметы: европеоидной расы, возраст 25-35 лет, рост 175-185 см, лицо овальной формы, лоб средней ширины, низкий, внешние уголки глаз опущены, нос средней ширины, длинный, искривлен, рот небольшой, подбородок треугольной формы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (910) 906-11-41.

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