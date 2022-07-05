Никакого леса, шашлыков и песен у костра. В Рязанской области с 5 июля – особый противопожарный режим

В Рязанской области с 5 июля – особый противопожарный режим. Соответствующее постановление утвердило региональное правительство. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, из-за сухой и жаркой погоды во всех муниципальных образованиях установлен четвертый класс пожарной опасности, за исключением Клепиковского района – там наивысший уровень, пятый.

Отныне и до особого распоряжения рязанцам нельзя посещать леса как пешком, так и на машинах, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву на дачных участках, а также рядом с жилыми домами. Любителям шашлыков придется на время забыть о приготовлении угощения на мангалах и открытом огне вблизи лесов. Правда, на даче жарить мясо можно, но только в безветренную погоду и не ближе пяти метров от строений. При этом рядом обязательно должно быть ведро с водой.

В условиях особого противопожарного режима увеличиваются и штрафы. Простым любителям костров и шашлыков придется выложить из кармана от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 60 тысяч. Самые большие штрафы грозят юридическим лицам – от 200 до 400 тысяч рублей. В пресс-службе МЧС особо подчеркнули, что спрятаться не получится – нарушителей спасатели и полицейские будут отслеживать с помощью дронов.