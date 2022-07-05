Власти Рязани назвали четырех самых злостных нарушителей среди перевозчиков

Администрация Рязани подвела очередные итоги мониторинга работы коммерческих перевозчиков на городских маршрутах. По итогам II квартала 2022 года составлен список злостных нарушителей.

«Выявлены перевозчики, которые на протяжении всего квартала не принимали мер по сокращению нарушений, связанных с недовыпуском транспорта на маршруты и несоблюдением графика движения», - пояснили претензии чиновники.

Перечислены следующие организации и предприниматели (в скобках — маршруты с нарушениями):

- ООО «Таксавто» (№33);

- ИП Гирина Т.А.(№33);

- ИП Кочарян А.Э (№90);

- ИП Захаркина Ю.В. (№№77, 95).

Сообщать о нарушениях графика движения перевозчиками администрация Рязани призывает в управление транспорта по телефонам 8(4912)29-78-07, 29-78-40.