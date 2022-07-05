Бывшему чиновнику от спорта Рязанской области Виктору Попкову вынесли приговор

5 июля в Советском районном суде Рязани вынесли приговор бывшему руководителю Центра спортивной подготовки Виктору Попкову. Чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

Как установили следствие и суд, Попков оплачивал поставку спортивного оборудования для Центра спортивной подготовки, при этом инвентарь фактически не поступал. Столь нехитрым способом чиновник похитил более 3 млн рублей (читать подробнее).

Рассмотрев все материалы дела, суд приговорил Попкова к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, спортивному функционеру придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!