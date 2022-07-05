Первый заместитель председателя рязанского парламента проинспектировал ход реконструкции Лыбедского бульвара

Александр Шевырев (второй справа) и депутаты гордумы слушают представителя подрядной организации.

Во вторник, 5 июля, первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев в рамках депутатского контроля проинспектировал ход работ по благоустройства Лыбедского бульвара Рязани. В мероприятии также приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка и Юрий Сандин, представители подрядной организации и администрации областного центра.

Отметим, что на благоустройство бульвара на отрезке от улицы Ленина до улицы Горького в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено порядка 28 миллионов рублей. Здесь предусмотрена укладка плитки, установка скамеек, пандусов. Отдельный акцент сделан на озеленении территории. Здесь планируется высадить ели, барбарис, можжевельник, кизильник, спирею, а также уложить рулонный газон.

В двадцатых числах июля работы планируется завершить.

Вместе с этим Александр Шевырев отметил, что, возможно, потребуются дополнительные работы.

- Нужно посмотреть, что останется неохваченным. Странно, когда часть бульвара преобразится, а часть останется прежней. Необходимо, чтобы территория выглядела эстетически привлекательной целиком. Нужно проработать вопрос благоустройства земляных склонов, замены ограждения со стороны «Почты России», реконструировать лестницу, идущую вниз от почтамта.