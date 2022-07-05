Павел Малков невооруженным глазом увидел проблему грязного рязанского воздуха

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что проблема экологии в областном центре видна невооруженным глазом. Свое мнение глава региона озвучил в ходе очередного заседания правительства, которое прошло во вторник, 5 июля.

По словам политика, какого-то одного источника загрязнения в Рязани нет. Неблагоприятный атмосферный воздух – это результат комплексного воздействия, поэтому с каждым предприятием-загрязнителем будут работать индивидуально.

- Источники запаха разные, их много и будем с каждым прорабатывать – все в общем-то охотно идут на контакт, - сказал Малков.

Также он добавил, что власти уже прорабатывают вопрос повышения качества мониторинга воздуха. В частности, эту работу планируют вести совместно с рязанским филиалом Росгидромета. Усилится и обмен информацией между областными лабораториями мониторинга атмосферы и федеральными структурами.