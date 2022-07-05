В Рязани водитель «Нивы» сбил пятилетнего ребенка

Во вторник, 5 июля, на улице Интернациональной в аварии пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, около 13 часов дня водитель на автомобиле «Нива Шевроле» сбил ребенка, переходившего проезжую часть. Маленького пешехода с травмами доставили в больницу. О его состоянии пока не сообщается.

На месте аварии работает полиция, все обстоятельства происшествия выясняются.

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