Новый аппарат УЗИ в перинатальном центре Рязани позволит точнее разглядеть патологии

Новый аппарат УЗИ в перинатальном центре Рязани позволит точнее разглядеть возможные патологии ребенка в утробе матери. Фото: minzdrav.ryazangov.ru

В областном перинатальном центре Рязани установили и начали использовать новый аппарат УЗИ. Это не просто УЗИ, а настоящий диагностический комплекс, который появился в распоряжении у специалистов медико-генетической консультации.

«Датчики аппарата помогают врачам точно определить размеры органов, увидеть их послойно, и даже продолжить диагностику, когда обследование закончилось», - рассказывает пресс-служба минздрава.

По словам медиков, многомерная визуализация и современная оптика позволяют увидеть ребенка таким, будто его снимает видеокамера. Однако для врачей важнее, что открылись диагностические возможности. Ведь в медико-генетической консультации принимают женщин с повышенным риском рождения ребенка с пороком развития — хромосомными аномалиями, патологией внутренних органов.

«Новый аппарат делает работу врачей эффективнее, а постановку диагноза более точной», - отметили в минздраве.