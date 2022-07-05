На восьми улицах поселка Соколовка 5 и 6 июля будут выключать электричество

Во вторник, 5 июля, и в среду, 6 июля, рязанский поселок Соколовка на полдня останется без света. Объявление об отключении электричества распространила городская мэрия. Лампочки в домах рязанцев будут гаснуть по причине ремонтных работ на воздушной линии, которые проведут специалисты МУП «РГРЭС».

5 и 6 июля с 9.30 до 16.00 приостановят подачу электроэнергии по следующим адресам:

- улица Мира, дома 28 – 82;

- улица Ленпоселок, дома 16, 18, 33;

- улица Полевая, дома 1 – 31 и 2 – 56;

- улица Озерная, дома 1 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- улица Заречная, дома 1 – 19;

- улица Гагарина, дома 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

- улица Дачная, дома 1 – 28;

- улица Железнодорожная, дома 55а, 55б.