Верхушка ЛДПР предложила на губернаторские выборы в Рязанской области Дмитрия Репникова

Дмитрий Репников может стать кандидатом в губернаторы Рязанской области от ЛДПР. Это депутат Рязанской городской Думы, председатель комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции. Как сообщает «ВидСбоку», именно Репникова предложил выдвинуть высший совет ЛДПР.

«По уставу партии региональная конференция голосует по кандидатуре, предложенной высшим советом», - отмечает издание.

На сайте гордумы о Репникове говорится, что родился он 8 декабря 1981 года. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Позже проходил профессиональную переподготовку в РАНХиГС. До избрания депутатом работал замруководителя Инновационного технологического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана. Женат, воспитывает двоих дочерей.

Любопытная, что Репников имеет звание мастера спорта по дзюдо.