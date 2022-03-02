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Общество2 марта 2022 6:16

Театр на Соборной в Рязани отреставрируют за полмиллиарда

Начать работы планируется в 2022-м, а завершить в 2024 году
Источник:kp.ru
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Здание Рязанского областного ТЮЗа на улице Соборной, 16 отреставрируют за полмиллиарда рублей. Фото: rgdrzn.ru

Здание Рязанского областного ТЮЗа на улице Соборной, 16 отреставрируют за полмиллиарда рублей. Фото: rgdrzn.ru

Здание Рязанского областного ТЮЗа на улице Соборной, 16 отреставрируют за полмиллиарда рублей. Соответствующий конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок 1 марта.

518,9 млн рублей – вот начальная цена, определенная заказчиком. Работы планируется начать в 2022 году, а завершить в октябре 2024-го.

Реставрируемое здание – это объект культурного наследия регионального значения. В специализированном реестре значится как «Здание театра», 1862–1870 гг».

Исходя из описания объекта закупки, предусмотрена реставрация фасадов, колонн, лепного декора, крылец и прямок, интерьеров, ворот и калиток. В проект включено «заполнение оконных и дверных заполнений», штукатурные и работы, устройство пола, замена систем отопления, водоснабжения и водоотведения, электроосвещения. Работы по благоустройству территории там тоже имеют место быть.