2 марта в Рязани отключат холодную воду на шести улицах

В среду, 2 марта, в Рязани снова отключат холодную воду. В этот раз ремонтные работы городского Водоканала затронут часть Дашково-Песочни и Дягилева, а также два поселка: Качево и Мордасово.

С 9.00 до 17.00 не будет воды по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дома 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 52, 54.

С 9.30 до 17.00 будет отсутствовать вода в следующих поселках и домах:

- Качевские Дворики, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- поселок Качево, дома 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корпус 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;

- поселок Мордасово, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корп.1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корпус 1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8.

С 10.30 до 11.00 отключат воду в Дягилеве по следующим адресам:

- улица Белякова, дома 1, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8, 9;

- улица Белякова, дом 1а – МБОУ «Школа №21»;

- улица Белякова, дом 2 – ГБУ РО «Городская детская поликлиника №6;

- улица Белякова, дом 26а – МБДОУ «Детский сад №31»;

- улица Белякова, дом 7 – ГБУ РО «Городская клиническая больница №10 (поликлиника);

- улица Белякова, дом 7а – МБУДО «Детская школа искусств №9».

- улица Забайкальская, дома 1, 10, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9.