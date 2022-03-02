Электроэнергию 2 марта отключат в 12 районах Рязанской области

2 марта в Рязанской области запланировано отключение электроэнергии на территории 12 районов.

2 марта в Рязанской области запланировано отключение электроэнергии на территории 12 районов. Это Пронский, Рязанский, Старожиловский, Клепиковский, Михайловский, Спасский, Милославский, Сапожковский, Рыбновский, Захаровский, Сараевский, Скопинский районы.

В зону отключений разной длительности - от часа до девяти часов - попали около полусотни населенных пунктов. Их наличие в списке, приведенном ниже, не означает полного обесточивания – в некоторых одного из благ цивилизации лишатся конкретные дома.

Полный список плановых отключений с адресами публикует «Рязаньэнерго» - организация, отвечающая за энергоснабжение населенных пунктов Рязанской области.

8:00 – 17:00

Пронский район: тер. СНП. Роскино

Рязанский район: с. Букрино

9:00 – 17:00

Старожиловский район: рп. Старожилово

Клепиковский район: д. Тамышево, д. Теребово

Михайловский район: с. Грязное, п. Некрасово, д. Федоровка

Спасский район: с. Ярустово, с. Дегтяное

Милославский район: рп. Милославское

Сапожковский район: с. Собчаково

9:00 – 18:00

Михайловский район: с. Проне-Городище

10:00 – 17:00

Рыбновский район: с. Ходяйново, с. Летово

Михайловский район: г. Михайлов, д. Донцы, п. "центрального отделения совхоза "Фрунзенский", д. Кукуй, д. Бекленевка, д. Дугинка I, д. Тимофеевка

Захаровский район: с. Попадьино

Рязанский район: п. Варские

Сараевский район: с. Напольное

11:00 – 14:00

Сараевский район: п. Зеркальные Пруды, с. Борец, с. Большие Можары

13:00 – 16:00

Сараевский район : д. Максимовка, п. Веселый, д. Глинище, п. Красная Звезда, д. Соловьевка, с. Меньшие Можары, с. Большие Можары

14:00 – 17:00

Михайловский район: с. Голдино

18:00 – 19:00

Скопинский район: с. Ильинка, д. Деменьшино, с. Гремячка, с. Николо-Скопин, д. Новиково, п. ст.. Кремлево, с. Успенское, д. Вороновка, с. Вязовенка, с. Казинка, с. Моховое, с. Высокое, д. Галино, с. Рождествено, с. Вердерево, п. Московский, с. Немерово, рп. Павелец, с. Казинка