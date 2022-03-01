Олимпийский чемпион Маринин: Саша Трусова не предсказуема и не управляема

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В интервью изданию RT олимпийский чемпион Максим Маринин рассказал, что у фигуристки Александры Трусовой, родившейся в Рязани были неплохие шансы хорошо показать себя на чемпионате мира по фигурному катанию и даже одержать на нем победу.

«Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер все-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена», - рассказал Маринин.

К сожалению российских фигуристов отстранили от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На Олимпиаде Александра Трусова заняла четвертое место в короткой программе.