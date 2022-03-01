1 марта в Рязанской области выявили 880 новых случаев коронавируса

Во вторник, 1 марта, в Рязанской области выявили 880 новых случаев COVID-19. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 102 150 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 127 рязанцам.

Поправились за сутки в регионе 2867 человек. Таким образом за все время коронавирус перенесли 86 831 рязанец.

Летальный список за сутки пополнили 10 человек (по данным региональной опергруппы девять человек). Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 3044 человек.