Рязань от наледи очищают 73 сотрудника Дирекции благоустройства. Фото: admrzn.ru.

1 марта убирать Рязань вышли 73 сотрудника городской Дирекции благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочие приводят в порядок тротуары и аллеи в парках и скверах.

В администрации сообщили, что с пешеходных дорог на Московском шоссе наледь уже убрали, а также расчистили и обработали от гололеда аллеи семи парков и скверов – имени Александрова в Дашково-Песочне, «Русский чай» на Московском шоссе, Нижнего городского парка, сквера на Соборной, Лыбедского бульвара, парка Морской славы и сквера у памятника Советско-Польскому братству по оружию. На улицах Спортивной, Свободы и Кальной работают бригады мехуборки.

На улицах Спортивной, Свободы и Кальной работают бригады мехуборки. Фото: admrzn.ru.

Пока одни убирают снег и лед, другие обрезают деревья. Формовочная обрезка идет на Первомайском проспекте и улице Яхонтова. Также мусор собирают на проезде Шабулина, Первомайском проспекте, сквере в Семчине на улице Княжье поле, а также на улицах Бирюзова, Молодцова, Чкалова, Ленина, Введенской и Семинарской.

На Первомайском проспекте и улице Яхонтова обрезают деревья. Фото: admrzn.ru.

За ночь коммунальщики вывезли с улиц Рязани около 1,5 тысяч кубометров снега.