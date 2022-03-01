«Единая Россия» отправила первый отряд врачей в Луганскую народную республику

Первая группа медиков на добровольческой основе отправилась в Луганскую народную республику.

Первая группа медиков на добровольческой основе отправилась в Луганскую народную республику. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе и сам вошел в состав бригады.

«Накануне я общался с руководством Луганского республиканского госпиталя. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются и врачи, и жители республики сейчас. В первую очередь, нужны грамотные специалисты для помощи тяжелым пациентам на селе и в городе», – отметил Дмитрий Хубезов.

Парламентарий от Рязанской области рассказал, что в качестве добровольцев едут кардиолог, анестезиолог, хирург, реаниматолог с опытом работы в «красной зоне», где сейчас находятся тяжелые пациенты.

«Несколько десятков врачей, в числе которых депутаты «Единой России» различных уровней, уже выразили готовность нам помочь. В ближайшее время закончим формировать бригады, которые направятся на Донбасс», – сказал Дмитрий Хубезов.

В составе добровольцев – главный врач областной клинической больницы Андрей Карпунин, который поехал в командировку в свой отпуск.

«Профессия врача подразумевает помогать тем, кто в нашей помощи нуждается. Я уже был в Донецке, поэтому могу сказать, что это не первая моя поездка в этот регион. Наша задача самая простая – лечить людей», – поделился он.

Партия организует доставку и транспортировку медиков на территории народных республик, а также предоставит им все необходимое для жизни и работы.

Оказывать помощь готовы и детские врачи из российских клиник. По словам главы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, такая бригада уже сформирована.

Также партия запустит на Донбассе «поезда здоровья». «В составе поезда будут работать узкие специалисты, которые приезжают на территорию, на которой по какой-либо причине отсутствует такая помощь. Это окулист, лор, можно будет сделать ультразвуковое исследование, кардиограмму. Сейчас мы формируем заявки по потребностям. Людям крайне необходима плановое лечение», – считает Дмитрий Хубезов.

Напомним, что «Единая Россия» уже передала первую партию медикаментов на Донбасс и проработает вопрос бесперебойных поставок медицинских препаратов в народные республики.

Подготовлено "Единой Россией".