Бани на Семена Середы в Рязани возобновили работу

В Рязани возобновил работу банный комплекс на улице Семена Середы. Фото: admrzn.ru

В Рязани возобновил работу банный комплекс на улице Семена Середы. Там капитально отремонтирована котельная, отремонтированы печи-каменки, заменены коммуникации, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Банный комплекс работает ежедневно с 7:00 до 22:00. В будние дни трехчасовое пребывание обойдется в 450 рублей, для пенсионеров во вторник – в 250 рублей. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни 3 часа стоят 600 рублей.

«Разрабатывается система абонементов», - добавили чиновники.

Мэрия также информирует, что в банях на Семена Середы работает электронная система учета гостей с электронными замками на индивидуальных шкафчиках.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(4912)40-70-87.