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Общество1 марта 2022 12:26

Солнечный день и до +4 градусов ожидаются в Рязанской области 2 марта

Однако ночью морозы окрепнут до -13
Источник:kp.ru
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Солнечный день и оттепель ожидаются в Рязанской области 2 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Солнечный день и оттепель ожидаются в Рязанской области 2 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В среду, 2 марта, Рязанскую область ожидает большой суточный перепад температур. Прогноз на предстоящие сутки опубликовало региональное МЧС со ссылкой на областных метеорологов.

Синоптики ожидают переменную облачность, осадки в течение дня пройдут лишь местами и будут небольшими. Ветер северо-восточный, его скорость не превысит 3 – 8 м/с.

А вот ночная и дневная температуры воздуха будут сильно отличаться. В ночные часы морозы окрепнут до -5…-10 градусов, местами до -13. Днем потеплеет до -3…+2, в отдельных районах области - до +4 градусов.

Из-за большого суточного перепада температур на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

По данным специалистов центра «Фобос», атмосферное давление в течение суток будет намного выше нормы – 758 мм ртутного столба.