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Политика1 марта 2022 11:36

Елену Пырикову утвердили начальником рязанского госстройнадзора

Обязанности руководителя она исполняла с августа 2021 года
Источник:kp.ru
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Начальник госинспекции строительного надзора Рязанской области Елена Пырикова избавилась от приставки «и.о». Источник фото: ryazpressa.ru

Начальник госинспекции строительного надзора Рязанской области Елена Пырикова избавилась от приставки «и.о». Источник фото: ryazpressa.ru

Начальник госинспекции строительного надзора Рязанской области Елена Пырикова избавилась от приставки «и.о». Об утверждении ее на должности сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства 1 марта.

Обязанности руководителя госстройнадзора Пырикова исполняла с августа 2021 года, когда пост покинул Василий Маслов. Официально в новом статусе она начала работу 25 февраля.

Госстройнадзор является одним из центральных исполнительных органов власти в Рязанской области. Его основная задача, как указано на официальном сайте, - предупреждение, выявление и пресечение нарушений застройщиков, технических заказчиков и субподрядчиков. Также инспекция должна следить за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в том числе при проектировании.