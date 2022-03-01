Прибывшим в Рязанскую область юным жителям Донбасса выделят места в детских садах

Губернатор Николай Любимов пообещал выделить места в детских садах для детей, эвакуированных из Донбасса.

В Рязанской области выделят места в детских садах для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на очередном заседании регионального правительства во вторник, 1 марта.

Глава региона сообщил, что дал поручение предусмотреть места для детей в дошкольных и школьных учреждениях, и эта работа в настоящее время ведется. Вместе с тем, предваряя возможные вопросы об уже имеющихся очередях, губернатор особо подчеркнул, что устройство в детские сады дошкольников, прибывших из Донбасса, будет проводиться не в ущерб юным рязанцам.

«Мы продолжим активно решать проблему очередей в детские образовательные учреждения, в том числе, с помощью инструментов национальных проектов. Вся работа продолжается без перебоев и срывов, в том числе в отношении сохранения всех льгот и социальных обязательств перед людьми», - заверил Любимов.

Ранее стало известно, что в школы региона отправился учиться 151 школьник из Донбасса.