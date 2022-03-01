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Происшествия1 марта 2022 10:36

В Рязани в Дашково-Песочне скончался пожилой мужчина

Следственный комитет начал проверку
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: YA62.

Фото: YA62.

1 марта в Дашково-Песочне на улице Васильевской скончался пожилой мужчина. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, ему стало плохо на улице и он скончался до приезда медиков.

- В настоящий момент на месте работает следователь. Он устанавливает обстоятельства случившегося и личность умершего, - уточнили в ведомстве.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший упал с пятого этажа. В СК рассказали, что к ним подобной информации не поступало.