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Политика1 марта 2022 8:14

КПРФ объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Помощь принимается в офисе Областного комитета партии на Право-Лыбедской
Источник:kp.ru
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КПРФ объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

КПРФ объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик переживают тяжёлые времена. Из-за напряжённой ситуации на Донбассе они были вынуждены эвакуироваться в Россию.

Беженцев разместили во многих регионах страны, в том числе на территории Рязанской области.

В связи с этим региональное отделение КПРФ объявляет о начале сбора гуманитарной помощи жителям ЛДНР, бежавшим в Россию.

"Мы принимаем: продукты питания длительного хранения (крупы, тушенку, другие консервы), предметы личной гигиены (мыло, зубные щётки, зубную пасту и др.), детское питание (смеси, каши, пюре, соки) и пластиковую посуду", - сообщили в региональном отделении.

Сбор производится по будням с 11:00 до 17:00 по адресу:

город Рязань, ул. Право-Лыбедская д.50 (Областной комитет КПРФ). Телефон: 8 (4912) 77-95-63

Места сбора в других районах области вы можете уточнить по телефону: 8 (4912) 77-95-63.