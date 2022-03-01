Рязанцы продолжают выбирать министров, заслуживающих отставки

Читатели «КП-Рязань» с удовольствием примерили на себя роль губернатора – многим пришлась по душе идея выбирать заслуживающих отставки министров. По результатам опроса, проведенного несколько дней назад «Если бы вы были губернатором, кого из министров следующим отправили бы в отставку», первый кандидат на скорейшее увольнение – министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. За его отставку высказались 52% проголосовавших.

Ненамного отстал министр транспорта и автодорог Вадим Решетник. Его отставки желают 44%. Замыкает тройку «лидеров» министр образования и молодежной политике Ольга Щетинкина с 26% голосов.

Проголосовать можно было за нескольких кандидатов, поэтому сумма результатов гораздо выше 100%. Указанный процент – это доля участников опроса, кто выбрал ту или иную персону среди прочих. Полные результаты опроса смотрите здесь.

За прошедшее время губернатор никого в отставку больше не отправил и, тем самым, дал возможность продолжить начатое. Сегодня стартовал второй опрос, фигурантами которого стали министры, не вошедшие в первое голосование, и заместители председателя правительства. На этот раз список тоже неполный, в него не попал и.о. министра цифрового развития, информационных технологий и связи Тимур Морозов. Он назначен всего несколько дней назад.

Чтобы принять участие в опросе, перейдите на страницу голосования в нашем Telegram-канале «Новости Рязани-kp.ru», а еще проще – подпишитесь на канал.