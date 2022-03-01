Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 7:13

На улице Родниковой в Рязани сбили 51-летнюю женщину

Водитель Toyota Camry не заметил на дороге пешехода
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рязани водитель Toyota Camry сбил 51-летнюю женщину. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани водитель Toyota Camry сбил 51-летнюю женщину. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани 51-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Инцидент произошел вечером, 28 февраля, недалеко от дома №14 по улице Родниковой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, рязанку сбил 55-летний водитель Toyota Camry. Мужчина при движении назад не заметил идущего по дороге пешехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, и ей понадобилась помощь медиков.

По факту наезда проводится проверка.

Всего же за минувшие сутки в Рязанской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.