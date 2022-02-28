На 16 рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 1 марта, в Рязани массово отключат холодную воду. О масштабном отключении предупредил городской Водоканал. Ремонтные работы на водопроводе затронут часть Дашково-Песочни и Канищева, но больше всех пострадает микрорайон Шлаковый.

С 9.00 до 17.00 не будет холодной воды в Дашково-Песочне по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дома 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 52, 54.

С 9.00 до 19.00 отключат холодную воду в микрорайоне Канищево по следующим адресам:

- улица Бирюзова, дома 6, 7, 8, 9/23;

- улица Интернациональная, дома 7, 7а, 8/29;

- улица Станкозаводская, дома 25, 27.

С 9.30 до 17.00 будет отсутствовать холодная вода в поселке Шлаковом на следующих улицах:

- 1-й проезд Бабушкина, дома 10/21, 11, 14, 15, 16/47, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

- 1-й проезд Космодемьянской, дома 11, 2/44, 3, 5, 6;

- улица Бабушкина, дома 13, 15, 17, 19, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12;

- улица Гастелло, дома 9, 10, 11, 16/56, 17, 18, 20, 22, 23, 24/53, 36 корпус 1 - МБДОУ «Детский сад №99»;

- улица Декабристов, дома 12, 13, 15/37, 18, 19, 23, 24, 5/2, 5а, 5б, 5в, 7, 9/11;

- улица Космодемьянской, дома 24, 26, 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 37/13, 39, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16;

- улица Кошевого, дома 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23/49, 9;

- Куйбышевское шоссе, дома 16 корпус 1, 18 корпус 2 - ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

- улица Ломоносова, дом 46 – Госпиталь УМВД;

- улица Ломоносова, дома 39, 45, 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72;

- проезд Декабристов, дома 1/19, 2/21, 3, 4, 5, 6, 7/20, 8/22;

- улица Разина, дома 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 51, 52/18, 53/16;

- улица Трудовая, дома 13/38, 17/43, 19, 21.