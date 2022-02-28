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Общество28 февраля 2022 17:52

Рязанцы познакомились с женской лирикой Востока

В библиотеке имени Горького прошел литературный вечер
Источник:kp.ru
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В рязанской библиотеке имени Горького прошел литературный вечер, посвященный поэзии Востока. Фото: rounb.ru.

В рязанской библиотеке имени Горького прошел литературный вечер, посвященный поэзии Востока. Фото: rounb.ru.

В рязанской библиотеке имени Горького прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный восточной поэзии. Мероприятие стало первым событием проекта «Грани дружбы 2022» - победителя, получившего президентский грант.

Вечер посвятили изучению творческого наследия узбекской поэтессы Нодирабегим, 230-летие которой отмечается в этом году, и азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. Встреча проходила в смешанном формате – свои видео-приветствия прислали известные женщины Узбекистана, а ученые, научные сотрудники, востоковеды и искусствоведы в своих выступлениях раскрыли образ восточной женщины, ее роль в семье и значение в обществе.

Вторая часть вечера была чисто творческой – гостям прочитали стихи на русском, узбекском и азербайджанском языках, а также познакомили с национальными танцами.

Помимо этого, в фойе библиотеки работала выставка художественных постеров Валерия Плахотного – почетного члена узбекской национально-культурной автономии «Алмаз».