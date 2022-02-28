В Рязанскую область приехали юные дзюдоисты из Донецкой народной республики.

В Рязани встретили поезд, на котором в регион приехали 28 юных дзюдоистов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил оперштаб областного правительства.

На вокзале Рязань-2 подростков от 13 до 18 лет с тренерами встречали областные власти, представители регионального общества «Динамо», рязанские тренеры и волонтеры. Спортсмены будут жить в пункте временного размещения, их обеспечат предметами первой необходимости и питанием.

Юные дзюдоисты смогут тренироваться – для этих целей спортсменам предоставят залы, экипировку и соответствующий инвентарь. В опергруппе добавили, что Рязань – не новый для них город. Некоторые дети ранее уже приезжали в областной центр на спортивные сборы, а также участвовали в соревнованиях.