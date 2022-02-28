Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 16:12

В Рязанскую область приехали юные дзюдоисты из Донецкой народной республики

28 эвакуированных спортсменов смогут тренироваться в регионе
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рязанскую область приехали юные дзюдоисты из Донецкой народной республики.

В Рязанскую область приехали юные дзюдоисты из Донецкой народной республики.

В Рязани встретили поезд, на котором в регион приехали 28 юных дзюдоистов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил оперштаб областного правительства.

На вокзале Рязань-2 подростков от 13 до 18 лет с тренерами встречали областные власти, представители регионального общества «Динамо», рязанские тренеры и волонтеры. Спортсмены будут жить в пункте временного размещения, их обеспечат предметами первой необходимости и питанием.

Юные дзюдоисты смогут тренироваться – для этих целей спортсменам предоставят залы, экипировку и соответствующий инвентарь. В опергруппе добавили, что Рязань – не новый для них город. Некоторые дети ранее уже приезжали в областной центр на спортивные сборы, а также участвовали в соревнованиях.

28 эвакуированных спортсменов смогут тренироваться в Рязани.

28 эвакуированных спортсменов смогут тренироваться в Рязани.