В Рязани перекроют движение по 5-му Коломенскому проезду. Фото: admrzn.ru.

Во вторник, 1 марта, в Рязани перекроют движение на одной из улиц в Московском районе. Объявление для водителей появилось на сайте городской мэрии.

Сообщается, что нельзя будет проехать по 5-му Коломенскому проезду на участке от улицы Ветеринарной до Сельскохозяйственного переулка. Проезжую часть закроют в связи с дорожно-строительными работами, которые будут проводиться на этом участке. Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00.

«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены», - говорится в сообщении администрации Рязани.

Мэрия попросила водителей учитывать это обстоятельство при планировании своего маршрута.