Международная бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Республике Армения

28 февраля состоялась встреча заместителя Председателя регионального Правительства Артема Никитина, который возглавляет эту, с советником-посланником Посольства Российской Федерации в Республике Армения Максимом Селезневым.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в вопросах продвижения продукции рязанских производителей на рынок Армении, мерах поддержки инвесторов, предпринимателей, которые действуют на территории Рязанской области, был представлен социально-экономический потенциал региона. Речь также шла о взаимодействии сторон по организации работы шоу-рума рязанских предприятий, который намечено открыть сегодня в г. Ереване.

По словам зампреда Правительства Рязанской области Артема Никитина, деловая программа очень насыщенная. В состав делегации входят представители институтов поддержки бизнеса в регионе, в том числе Центра экспорта, 15 экспортно ориентированных компаний, представляющих сегменты производства строительных и кровельных материалов, медицину и медоборудование, оборудование для сельского хозяйства и промышленности. «За пошлый год мы показали очень хорошие результаты экономического развития в целом. Объем экспорта в Рязанской области вырос более чем в три раза, это самый быстрый рост среди всех субъектов РФ. Рост объемов инвестиций у нас – более 45%», – сказал Артем Никитин. Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, приняты необходимые действия, послужившие увеличению инвестиционной привлекательности региона. «Мы постоянно наращиваем деловую активность не только в пределах России, но и за пределами страны, системно и комплексно выстраивая сотрудничество с государствами на долгосрочной основе. Нам важно получить максимальный охват коммуникаций для того, чтобы дальше выстраивать эффективную работу», – сказал зампред Правительства Рязанской области.

Артем Никитин отметил, что шоу-рум рязанских предприятий, который откроется в Ереване и будет работать до 15 апреля, станет одним из важных шагов в деятельности по продвижению продукции, произведенной в регионе, и налаживании новых взаимовыгодных бизнес-контактов, а также по наращиванию торговых отношений. По словам зампреда, опыт работы шоу-румов в Казахстане и Узбекистане стал успешным и выразил надежду на то, что и в Армении эта практика получит достойное развитие. Артем Никитин подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе туризме, Рязанская область с Арменией также готова активно развивать и пригласил потенциальных партнеров Республики на Форум древних городов и Дни международного бизнеса, которые запланированы на август 2022 года.

«Налаживание тесных экономических связей с нашими ближайшими союзниками и партнерами приобретает дополнительную важность в сегодняшнее непростое время. Надеюсь, что эта бизнес-миссия будет тем самым маленьким кирпичиком, который в дальнейшем создаст прочное здание экономических отношений между Рязанской областью и Арменией», – сказал советник-посланник Посольства РФ в Республике Армения Максим Селезнев. – КПД подобных деловых миссий регионов очень велик, надеемся, что бизнес-миссия Рязанской области в Республику не будет исключением».