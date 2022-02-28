Жительница Луганска: В кардиодиспансере меня встретили как родного человека

Жительницу Луганска госпитализировали в рязанский кардиодиспансер с сильной болью в груди. Фото: rokkd.ru.

Врачи рязанского кардиодиспансера спасли жизнь жительнице Луганска, добрую новость сообщила пресс-служба медучреждения.

Екатерина Петровна вместе с дочерью и десятилетним внуком приехала в Рязань с одним из ночных поездов, но на вокзале женщине внезапно стало плохо и ее экстренно доставили в больницу.

Как рассказал заведующий пятым кардиологическим отделением Сергей Загородний, пациентка жаловалась на сильные боли за грудиной. При осмотре у женщины обнаружили еще и высокое давление. Надо было принимать меры, так как ситуация осложнялась тем, что Екатерина Петровна ранее перенесла инфаркт, и ей сделали стентирование.

«Мы провели обследование, назначили лечение. Человек она очень эмоциональный, доброжелательный и общительный. Сейчас чувствует себя лучше», - сказал Загородний.

Пока пациентка из Луганска еще остается под наблюдением медиков. О своем пребывании в кардиодиспансере женщина отзывается с теплотой.

«Меня встретили как родного человека. Я очень благодарна всем сотрудникам, прекрасное отделение, всё делается быстро, без задержки. Кормят очень вкусно», - поблагодарила Екатерина Петровна.