В Рязани задержали хулигана в футболке «вежливые люди»

Фото: пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице 1-я Прудная полицейские задержали за хулиганство 60-летнего мужчину в футболке с надписью «вежливые люди». По данным пресс-службы регионального УМВД, гражданин нецензурно выражался в общественном месте.

Нарушителя доставили в отдел МВД по Октябрьскому району города Рязани, а при проверке выяснили, что он еще причастен к краже денег с банковской карты 26-летнему жителя Подмосковья.

Проводится проверка.

СПРАВКА «КП»

«Вежливые люди» - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, участвовавших в операции в Крыму. Термин получил распространение с конца февраля - начала марта 2014 года.