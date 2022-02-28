Сменился начальник филиала РЖД, обслуживающего, в том числе, Рязанскую область

У Московской железной дороги новый начальник – Валерий Танаев, передает пресс-служба филиала РЖД. Это подразделение обслуживает несколько регионов, в том числе Рязанскую область (большую часть). Также в зону МЖД входят Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская, Тульская, Курская, Московская области, отдельные участки в Мордовии, Белгородской, Владимирской, Липецкой и Тверской областях.

Валерия Танаева коллективу МЖД представил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Он отметил значимость магистрали и вклад всех ее работников в успехи компании.

Прежний руководитель Михаил Глазков стал заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением.

Валерий Танаев родился 3 августа 1966 года. Выпускник Сибирской государственной академии путей сообщения начинал работать помощником машиниста тепловоза в 1986 году в Новокузнецке. В 2006 получил диплом Омского государственного университета путей сообщения. Занимал руководящие посты в структуре Октябрьской железной дороги. С 2017 года был начальником Северной железной дороги.